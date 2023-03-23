ريال مدريد يسعى لضم هالاند في صفقة تاريخية

يتمسك مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني، بفكر التعاقد مع نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، النرويجي إيرلينج هالاند، لتدعيم صفوفه.

هالاند يعوض بنزيما

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية: “هالاند يتصدر أجندة المرينغي في صيف 2024، ليقود هجوم الفريق في مرحلة ما بعد الفرنسي، كريم بنزيما”.

وأضافت: “عقد بنزيما صاحب الـ35 عامًا، ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وسيتم تجديده لعام إضافي، تمهيدًا للتحرك نحو صفقة المهاجم النرويجي الشاب”.

ريال مدريد يسعى لحسم الصفقة

وتابعت الصحيفة الإسبانية: “إدارة ريال مدريد تنتظر لصيف العام المقبل طمعًا في ضم هالاند بمبلغ أقل، إذا تم تفعيل الشرط الجزائي في عقده مع مانشستر سيتي، الذي يمتد حتى صيف 2027”.

وواصلت “آس” تقريرها: “في حال عدم نجاح اللاعب في الضغط على ناديه لتفعيل البند، فإن ريال مدريد يجهز عرضًا فلكيًا، سيجعل المهاجم النرويجي أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم”.

وجاء في ختام التقرير: “ريال مدريد وضع ميزانية تتراوح بين 220 إلى 240 مليون يورو لضم هالاند، ليقترب من تجاوز نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار الذي يُعد حاليًا الأغلى في التاريخ بـ 222 مليون يورو”.

وأكدت تقارير إعلامية سابقة، أن قيمة الشرط الجزائي في عقد المهاجم النرويجي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي تصل إلى 200 مليون يورو.

التألق مع مانشستر سيتي

وكان هالاند صاحب الـ22 عامًا، قد انتقل إلى صفوف مانشستر سيتي بداية الموسم الحالي بعقد ممتد حتى صيف عام 2027، ويُقدم مستوى لافتًا معه، حيث شارك في 37 مباراة، وسجل 42 هدفًا وصنع 5 آخرين.