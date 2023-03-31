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ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا

ريال مدريد يسعى لمواصلة تفوقه في ملعب برشلونة

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٧ مساءً
ريال مدريد يسعى لمواصلة تفوقه في ملعب برشلونة
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، لاستعادة بريقه في الكلاسيكو، وتحقيق الفوز على برشلونة في كأس ملك إسبانيا.

كلاسيكو كأس ملك إسبانيا

ومن المقرر أن يلعب برشلونة ضد ريال مدريد، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، على ملعب “كامب نو”.

برشلونة ضد ريال مدريد
جانب من المباراة – المصدر @realmadriden

وكانت مباراة الذهاب، قد انتهت بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على المرينغي في ملعبه “سانتياجو برنابيو” بهدف دون رد، سجله إيدير ميليتاو بالخطأ في مرماه.

برشلونة
لاعبو برشلونة – المصدر @FCBarcelona

ريال مدريد يسعى لتحقيق الفوز

ولم يخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في آخر 3 زيارات إلى ملعب “كامب نو” في كأس ملك إسبانيا، حيث تعود آخر هزيمة إلى 30 يناير عام 1997، عندما فاز برشلونة بنتيجة 3\2 في الدور ثمن النهائي.

ولعب الفريقان 3 مباريات بعد ذلك، نجح المرينغي في الفوز بنتيجة 3\1 في إياب نصف نهائي كأس الملك 2013، وتعادلا مرتين، الأولى في إياب ربع نهائي 2012 بنتيجة 2\2، والثانية في ذهاب نصف نهائي 2019 بنتيجة 1\1.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadriden
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