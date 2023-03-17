ريال مدريد يُحدد بديل كريم بنزيما

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن أن ريال مدريد الإسباني وجد بديلًا للاعب الفرنسي كريم بنزيما في الدوري الإنجليزي للتعاقد معه في صيف العام الجاري.

وقالت صحيفة Daily Mail البريطانية: إن ريال مدريد يفكر في ضم الإنجليزي هاري كين لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي خاصة أن الأخير يبحث عن التتويج بالبطولات وهو الأمر الذي لم ينجح في تحقيقه مع توتنهام في السنوات الأخيرة.

كريم بنزيما يتقدم في السن

ويرغب الريال في ضم مهاجم أصغر في العمر عن بنزيما الذي يُتم عامه الـ36 في ديسمبر المقبل.

وفي سياق آخر، كشفت تقارير صحفية فرنسية عن السبب الذي سيمنع اللاعب كريم بنزيما نجم ريال مدريد من العودة إلى ناديه السابق أوليمبيك ليون الفرنسي أو الانضمام لأحد أندية الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة L’Equipe: إن بنزيما صاحب الـ25 عامًا سيجدد عقده مع ريال مدريد لمدة موسم آخر ليستمر حتى صيف 2024، علمًا بأن عقده الحالي سينتهي بنهاية موسم 2022/ 2023.

ويرغب ريال مدريد أيضًا في تجديد عقود كل من ناتشو والألماني توني كروس والإسباني ماركو أسينسيو والإسباني داني سيبايوس بجانب التجديد للاعب الكرواتي لوكا مودريتش.