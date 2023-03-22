ريما بنت بندر تزور رائدي الفضاء السعوديين في هيوستن

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زارت سفيرة المملكة لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر، رائدي الفضاء السعوديين “علي القرني و”ريانة برناوي” في مركز التحكم الخاص بمهمة “سبيس إكس” التي تنظمها وكالة الفضاء الدولية “ناسا”.
وأعربت الأميرة عن سعادتها لزيارة مركز التحكم في مقره بهيوستن؛ حيث قامت بجولة في مرافقه وشاهدت رواد الفضاء السعوديين خلال التدريب، وتابعت استعداداتهما للالتحاق بطاقم مهمة الفضاء AX-2، موجهةً الشكر للوكالة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
وأشادت بالرائدة الفضائية ريانة التي تُعد أول رائدة فضاء عربية ومسلمة، حيث ستشارك هي وزميلها في 11 تجربة مع طاقم المهمة الفضائية، وذلك خلال الـ 3 أشهر المقبلة.