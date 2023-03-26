رينارد يقترب من رقم فينجادا مع الأخضر

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اقترب المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد من تحقيق رقم مميز في مسيرته مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.
ويستعد الأخضر بقيادة رينارد لمواجهة منتخب بوليفيا الأول لكرة القدم وديًا، مساء الثلاثاء المقبل، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك بالتزامن مع أيام فيفا.
ويأمل المدير الفني الفرنسي، لقيادة السعودية لتجاوز عقبة بوليفيا، وتسجيل 3 أهداف، من أجل معادلة رقم البرتغالي نيلو فينجادا مع الأخضر، حيث إنه يحتل المركز الرابع في قائمة أكثر المدربين من حيث عدد الأهداف المسجلة.
وسجل منتخب السعودية الأول لكرة القدم 53 هدفًا مع رينارد خلال 40 مباراة قادها حتى الآن، ونجح في تحقيق الفوز 20 مرة، وتعادل 10 مرات، وخسر مثلهم، واستقبل الأخضر معه 29 هدفًا.
على الجانب الآخر، يبدأ منتخب السعودية الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، الاستعداد لمواجهة بوليفيا المرتقبة، بعدما منح المدرب الفرنسي اللاعبين راحة بالأمس عقب الخسارة ضد فنزويلا بنتيجة 2\1.