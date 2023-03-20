رينارد يُعادل رقم الزياني أمام فنزويلا

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أصبح المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد قريبًا من تحقيق رقم مميز جديد مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، خلال معسكر جدة.
ويستعد الأخضر بقيادة رينارد لمواجهة منتخب فنزويلا الأول لكرة القدم وديًا، مساء يوم 24 مارس المقبل، على استاد الأمير عبدالله الفيصل، وذلك بالتزامن مع أيام فيفا.
وستكون مباراة فنزويلا المقبلة هي المواجهة الـ40 لرينارد مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ليُعادل بذلك رقم المدير الفني خليل الزياني، صاحب المركز الثاني في قائمة أكثر المدربين من حيث عدد المباريات مع الأخضر.
ويحتل المدير الفني الفرنسي المركز الثاني في قائمة أكثر المدربين تحقيقًا للفوز مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم برصيد 20 انتصارًا، فيما يتصدر ناصر الجوهر القائمة، حيث قاد الأخضر لتحقيق 37 فوزًا.
ومن المقرر أن يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، أولى تدريباته في معسكره التحضيري في جدة حتى يوم 28 مارس، والذي سيشهد خوضه وديتين ضد فنزويلا، والثانية أمام بوليفيا.