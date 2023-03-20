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خلال معسكر الأخضر بجدة

رينارد يُعادل رقم الزياني أمام فنزويلا

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٢ مساءً
رينارد يُعادل رقم الزياني أمام فنزويلا
المواطن - فريق التحرير

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أصبح المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد قريبًا من تحقيق رقم مميز جديد مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، خلال معسكر جدة.

رقم مميز لرينارد

ويستعد الأخضر بقيادة رينارد لمواجهة منتخب فنزويلا الأول لكرة القدم وديًا، مساء يوم 24 مارس المقبل، على استاد الأمير عبدالله الفيصل، وذلك بالتزامن مع أيام فيفا.

هيرفي رينارد
المدرب الفرنسي – المصدر @SaudiNT

وستكون مباراة فنزويلا المقبلة هي المواجهة الـ40 لرينارد مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ليُعادل بذلك رقم المدير الفني خليل الزياني، صاحب المركز الثاني في قائمة أكثر المدربين من حيث عدد المباريات مع الأخضر.

ويحتل المدير الفني الفرنسي المركز الثاني في قائمة أكثر المدربين تحقيقًا للفوز مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم برصيد 20 انتصارًا، فيما يتصدر ناصر الجوهر القائمة، حيث قاد الأخضر لتحقيق 37 فوزًا.

رينارد
المدرب الفرنسي – المصدر @SaudiNT

الأخضر يبدأ معسكره اليوم

ومن المقرر أن يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، أولى تدريباته في معسكره التحضيري في جدة حتى يوم 28 مارس، والذي سيشهد خوضه وديتين ضد فنزويلا، والثانية أمام بوليفيا.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر saff
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