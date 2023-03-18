زعقان يحتفل بتخرج ابنه من كلية الملك عبدالعزيز الحربية

احتفى الأستاذ عبدالله بن علي زعقان بتخرج ابنه الملازم “عبدالرحمن” من كلية الملك عبدالعزيز الحربية، وذلك في الحفل الذي رعاه صاحبُ السموِّ الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، الثلاثاء الماضي، لتخريج الدفعة (81) من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية، وذلك في مقر الكلية بالعيينة.

“المواطن” تبارك لعبدالرحمن، بمناسبة تخرجه، متمنية له التوفيق في خدمته الدين والمليك والوطن.