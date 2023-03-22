زلاتان إبراهيموفيتش يحرج صحفيًّا بسبب مونديال قطر

أحرج اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش صحفيًّا سويديًّا، وذلك بعد سؤال الأخير عن تنظيم قطر لمباريات كأس العالم 2022.

وقال الصحفي لنجم ميلان الإيطالي: “ما رأيك في تنظيم قطر لمباريات مونديال 2022؟”.

تعليق إبراهيموفيتش

فرد اللاعب السويدي قائلًا: “كل شيء كان ممتازًا واحترافيًّا في قطر، كنت أنا وعائلتي هناك في قطر لمدة يومين، التنظيم 10 من 10، الخبرة والاحترافية 10 من 10، تنظيم المباريات 10 من 10، دخول الجماهير 10 من 10، جودة الطعام 10 من 10، المواصلات والخدمات 10 من 10، كأس العالم دون أي أخطاء 10 من 10، كل شيء كان ممتازًا”.

وأضاف إبراهيموفيتش موجهًا حديثه للصحفي السويدي: “هل كنت تنتظر مني إجابة أخرى؟، لا ما قلته هو الواقع”.

ويستعد المنتخب السويدي لمواجهة منتخبي بلجيكا وأذربيجان في توقف مارس الحالي الدولي، وذلك ضمن مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024، حيث تلعب السويد أمام بلجيكا بعد غدٍ الجمعة، ثم تواجه السويد منتخب أذربيجان يوم الاثنين المقبل.