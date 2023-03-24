زلة لسان جديدة من بايدن تضعه في موقف محرج

وثق مقطع فيديو زلة لسان جديدة من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ما وضعه في موقف محرج مجددًا، وحدثت الواقعة خلال إلقائه كلمة لإحياء شهر تاريخ المرأة، عند تطرقه إلى التشريعات الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة.

وقال بايدن: أنتم تعلمون أن هذا يعتمد على خطوات أخرى اتخذتها واتخذناها، مثل أهم قانون لسلامة الأسلحة منذ 30 عاما، للمساعدة في إبقاء الأسلحة بعيدا عن أيدي المستشارين السياسيين المحليين، مضيفا وسط تصفيق من الحضور: لكن لا يزال يتعين علينا حظر الأسلحة الهجومية.

البيت الأبيض يستدرك خطأ بايدن

واضطر البيت الأبيض إلى تصحيح نص كلمة بايدن، حيث جاء في النص الذي نشره البيت الأبيض شطبت عبارة المستشارين السياسيين المحليين، وكتب بين القوسين ما كان مقصودا، أي المعتدون المنزليون المدانون.

وفي سياق آخر، يُذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، استخدم الفيتو الرئاسي للمرة الأولى منذ تولّيه المهام الرئاسية، ضد قانون يحدّ من قدرة الصناديق التقاعدية على القيام باستثمارات تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحُكم الرشيد.

وغرد بايدن، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، اليوم الثلاثاء: لقد وقعت للتو حق النقض هذا لأن التشريع الذي أقره الكونجرس من شأنه أن يعرض مدخرات التقاعد للأفراد في جميع أنحاء البلاد للخطر.

وأردف الرئيس الأمريكي: لم يتمكنوا من الأخذ في الاعتبار الاستثمارات التي لن تتأثر بالمناخ، والتي تتأثر بدفع مبالغ زائدة للمديرين التنفيذيين، ولهذا قررت استخدام حق النقض (الفيتو)- فمن المنطقي استخدام حق النقض (الفيتو).