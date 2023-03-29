زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب العاصمة الأفغانية

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الأربعاء، شرق العاصمة الأفغانية كابول.

قوة الزلزال

وذكرت وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء، أن الزلزال وقع على بعد 85 كيلومتراً شرق العاصمة، وشعر به السكان، حيث كان على عمق عشرة كيلومترات.

ولم ترد أي تقارير حتى الآن عن حدوث أضرار أو ضحايا جراء الزلزال.