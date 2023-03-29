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عمق الهزة يصل لـ عشرة كيلومترات

زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب العاصمة الأفغانية

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٨ صباحاً
زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب العاصمة الأفغانية
المواطن - فريق التحرير

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ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الأربعاء، شرق العاصمة الأفغانية كابول.

قوة الزلزال

وذكرت وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء، أن الزلزال وقع على بعد 85 كيلومتراً شرق العاصمة، وشعر به السكان، حيث كان على عمق عشرة كيلومترات.

ولم ترد أي تقارير حتى الآن عن حدوث أضرار أو ضحايا جراء الزلزال.

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