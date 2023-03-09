زلزال بقوة 5 ريختر يضرب وسط إيطاليا

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالًا بقوة 5 درجات، ضرب وسط إيطاليا، الخميس.

مركز الزلزال

وأردف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن مركز الزلزال على عمق كيلومترين، ومركزه على بعد 27 كيلومترًا إلى الشمال الغربي من مدينة بيروجيا في إيطاليا، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وحتى الآن لم تُعلن أي بيانات رسمية عن عدد الضحايا أو الأضرار الناجمة عنه، وفقًا لوسائل إعلام محلية إيطالية.

زلزال سابق

يُذكر أن المركز الأوروبي المتوسطي أعلن في وقت سابق عن وقوع زلزال بالقرب من سواحل جزيرة صقلية بـ روما، بقوة 4.5 ريختر.