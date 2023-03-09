زلزال بقوة 5 ريختر يضرب وسط إيطاليا

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الخميس، بأن زلزالًا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، ضرب وسط إيطاليا.

وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق كيلومترين وكان مركز الزلزال على مسافة 27 كيلومترًا شمال غربي بيروجيا بإيطاليا.

وفي وقت سابق، سجل المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل جزيرة صقلية الإيطالية.

ووقع الزلزال عند الساعة 01:11 فجر اليوم، وكان مركزه يقع على عمق 17 كم، على بعد 94 كم شمال شرق باليرمو.