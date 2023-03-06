مواصلة توزيع المواد الإغاثية السعودية لمتضرري الزلزال في حلب هدف يُهدي النقاط الـ3 لـ روما ضد يوفنتوس لحظة ضبط محال زينة تعدل ألوان المركبات دون تصريح في الرياض مدير بنك يدخل بغيبوبة بسبب عضة كلب تملكه مذيعة مصرية شهيرة 4 مخاطر لزيادة حمولة مركبات النقل الثقيل موعد مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان شؤون الحرمين: أكثر من 9 آلاف عربة لخدمة ضيوف الرحمن هزة أرضية بقوة 4.8 ريختر يشعر بها سكان سوريا وتركيا زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تونجا كواليس خلاف فيران توريس وفاتي بلقاء برشلونة ضد فالنسيا
ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر تونجا مساء أمس الأحد.
وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن مركز الزلزال كان على عمق 266 كيلومترًا تحت سطح الأرض، عند التقاء خط عرض 17.97 درجة جنوبًا وخط طول 174.94 درجة غربًا، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء.
ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.
وأول أمس السبت، ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر للزلازل تونجا.
وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل: إن مركز الزلزال كان على عمق 80 كيلومترًا تحت سطح الأرض عند التقاء خط عرض 58ر16 درجة جنوبًا وخط طول 33ر173 درجة غربًا.