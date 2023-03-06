زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تونجا

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر تونجا مساء أمس الأحد.

التفاصيل الزلزال

وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن مركز الزلزال كان على عمق 266 كيلومترًا تحت سطح الأرض، عند التقاء خط عرض 17.97 درجة جنوبًا وخط طول 174.94 درجة غربًا، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

هزة سابقة

وأول أمس السبت، ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر للزلازل تونجا.

وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل: إن مركز الزلزال كان على عمق 80 كيلومترًا تحت سطح الأرض عند التقاء خط عرض 58ر16 درجة جنوبًا وخط طول 33ر173 درجة غربًا.