زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب جنوب غرب إيران

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أفادت خدمة الإنقاذ بوزارة الداخلية الأرمنية، اليوم الخميس، بأن علماء الزلازل الأرمن سجلوا وقوع زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر في إيران.
وجاء في بيان صدر عن الخدمة: “في الساعة 15:47 من اليوم الخميس بالتوقيت المحلي سجلت شبكة رصد الزلازل للخدمة الإقليمية للحماية من الزلازل في أرمينيا وقوع زلزال بقوة 5.1 درجات… على بعد 41 كيلومترًا جنوب غربي مدينة خوي الإيرانية”.
وأضاف البيان أن مركز الزلزال كان يقع على عمق 10 كيلومترات، مشيرًا إلى أن قوة الهزة الأرضية بداخله بلغت 7 درجات، بحسب ما أفادت وكالة “نوفوستي الروسية”.
وتابع أن الزلزال شعر به سكان أرمينيا وخاصة في منطقة سيونيك (بقوة ما بين 3 و4 درجات)، في منطقتي فايوتس دزور وأرارات (3 درجات) وفي العاصمة يريفان (2-3 درجات).