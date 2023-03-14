زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب سواحل البحر المتوسط باليونان

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أعلنت وسائل إعلام يونانية، وقوع زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر يضرب سواحل البحر المتوسط جنوب اليونان.
وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم، الثلاثاء، بوقوع هزة أرضية قوتها 4.9 درجات على مقياس ريختر تضرب مدينة كهرمان مرعش.
وتتعرض القشرة الأرضية لهزات أرضية كبيرة هذه الأيام كان أقواها زلزال كهرمان مرعش الذي ضرب الجنوب التركي وأجزاء من سوريا، وأسفر عن مقتل ما يزيد عن 50 ألف قتيل في البلدين، وإصابة الآلاف وتدمير مئات المنازل.