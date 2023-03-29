زلزال بقوة 5.4 ريختر يضرب جنوب إيطاليا

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ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، منطقة جنوب إيطاليا، اليوم الأربعاء، وفقًا لخبر عاجل بثته سكاي نيوز عربية.
وأمس الثلاثاء، ضرب زلزال بقوة 6.1 شمال اليابان، فيما لم تُصدر مصلحة الأرصاد الجوية اليابانية أي تحذير من تسونامي.
سُجلت الهزة الأرضية قبالة أوموري شمالًا، على عمق 20 كيلومترًا، وشعر بها أيضًا سكان جزيرة هوكايدو. ولم يصدر أي تحذير من حصول تسونامي، حسبما أفادت قناة NHK التلفزيونية الرسمية.