زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب الفلبين

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ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر منطقة مينداناو جنوبي الفلبين، اليوم الثلاثاء، دون الإعلان عن وقوع خسائر أو ضحايا.
وشهدت الفلبين أيضًا زلزالًا منذ أسبوعين، بعدما أعلن المركز الأمريكي لرصد الزلازل أن زلزالاً بقوة 6.1 درجات ضرب وسط الفلبين، دون وقوع أضرار أو ضحايا.
وتشهد الفلبين باستمرار زلازل بسبب وقوعها على حزام النار، وهو قوس النشاط الزلزالي المكثف الذي يحيط بالمحيط الهادئ عبر اليابان وجنوب شرق آسيا.
يجري الدفاع المدني الفلبيني بانتظام تدريبات تحاكي سيناريو الزلزال.