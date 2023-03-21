زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب تشيلي

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر تشيلي، اليوم الثلاثاء، فيما قالت مراكز رصد الزلزال في تشيلي: إن الهزة الأرضية استمرت لمدة 25 ثانية.

هزات أرضية

ومنذ قليل شعر السكان في عاصمتي باكستان وأفغانستان، بهزة قوية بلغت 6.8 درجة، مصدرها إقليم هندوكوش الأفغاني.

وتتعرض القشرة الأرضية لهزات أرضية كبيرة هذه الأيام كان أقوها زلزال كهرمان مرعش الذي ضرب الجنوب التركي وأجزاء من سوريا، وأسفر عن مقتل ما يزيد على 50 ألف قتيل في البلدين، وإصابة الآلاف وتدمير مئات المنازل.