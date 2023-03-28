زلزال بقوة 6.1 يضرب شمال اليابان

ضرب زلزال بقوة 6.1 شمال اليابان، اليوم الثلاثاء، فيما لم تُصدر مصلحة الأرصاد الجوية اليابانية أي تحذير من تسونامي.

عمق الزلزال

سُجلت الهزة الأرضية قبالة أوموري شمالًا، على عمق 20 كيلومترًا، وشعر بها أيضًا سكان جزيرة هوكايدو. ولم يصدر أي تحذير من حصول تسونامي، حسبما أفادت قناة NHK التلفزيونية الرسمية.