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على عمق 10 كيلومترات

زلزال بقوة 6.3 يضرب سواحل تشيلي

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٦ صباحاً
زلزال بقوة 6.3 يضرب سواحل تشيلي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن معهد رصد الزلازل الأورومتوسطي، أن زلزالًا بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر ضرب قرب سواحل لوس ​لاغوس​ بتشيلي، موضحًا أن الزلزال​ وقع على عمق 10 كيلومترات.

مركز الزلزال

ولفت المركز إلى أن الزلزال وقع عند التقاء خط عرض 41.29 جنوبًا وخط طول 75.54 غربًا. ولم ترد في الحال أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر مادية جراء الزلزال.

والأربعاء، كشفت وسائل إعلام تركية، عن أن هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، ضربت ولاية أضنة جنوبي تركيا.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” في بيان على موقعها الإلكتروني، بأن مركز الهزة في قضاء سايمبيلي بأضنة، وذكرت أن الهزة وقعت على عمق 9.38 كيلومتر.

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