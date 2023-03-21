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مصدره إقليم هندوكوش الأفغاني

زلزال بقوة 6.8 يضرب شمال شرق أفغانستان

الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٠ مساءً
زلزال بقوة 6.8 يضرب شمال شرق أفغانستان
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي أن زلزال بقوة 6.8 يضرب شمال شرق أفغانستان، وفقًا للعربية عاجل.

مصدر الزلزال

وقالت وسائل إعلام: إن زلزالًا قويًّا شعر به السكان في عاصمتي باكستان وأفغانستان، بقوة 6.8 درجة، مصدره إقليم هندوكوش الأفغاني.

وتتعرض القشرة الأرضية لهزات أرضية كبيرة هذه الأيام كان أقوها زلزال كهرمان مرعش الذي ضرب الجنوب التركي وأجزاء من سوريا، وأسفر عن مقتل ما يزيد على 50 ألف قتيل في البلدين، وإصابة الآلاف وتدمير مئات المنازل.

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