زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب سواحل الإكوادور

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالًا قوته 6.9 درجة وقع قبالة ساحل الإكوادور، اليوم السبت، وذلك على عمق عشرة كيلومترات.

🇪🇨#ECUADOR🚨#URGENTE | Evacuación en el centro de Guayaquil tras el #sismo de magnitud preliminar 6.7. El epicentro se localizó a 6 km al NNE de Baláo, a una profundidad de 65,7 kilómetros. #RochexRB27#earthquake #Terremoto #Temblor https://t.co/sR3VBThEsQ pic.twitter.com/PaXS8fQbDb — Rochex Rababel Robinson Bonilla (@RochexRB27) March 18, 2023

إجلاء المواطنين

وقالت تقارير إنه جرى إجلاء المواطنين من وسط مدينة غواياكيل وهي مركز الزلزال، كما رصدت مقاطع فيديو لحظة وقوع الزلزال وحالة الهلع التي أصابت الناس.

وتداول مغردون فيديو قيل إنه لتحطم جدار في المركز التاريخي لمدينة كوينكا بعد وقوع الزلزال، مما أسفر عن وقوع إصابات بين بعض المارة.

الإكوادور وحلقة النار

تقع الإكوادور على حلقة النار في المحيط الهادي وتشتهر بالزلازل والنشاط البركاني المتكرر، وتتراوح قوة الزلازل في الإكوادور بين الرجفات الصغيرة والزلازل الكبيرة والمدمرة.

والزلزال الذي ضرب الإكوادور في 16 أبريل 2016 كان أحد أهم الزلازل في التاريخ الحديث وتسبب في وفاة أكثر من 650 شخصًا.

وكانت الزلازل الأخرى البارزة في الإكوادور هي الزلزال الذي ضرب قرب الساحل في عام 1906 والذي بلغت قوته 8.8 درجة، والزلزال الذي ضرب قرب الحدود مع بيرو في عام 1942 والذي بلغت قوته 7.2 درجة.