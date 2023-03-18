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وقع على عمق 10 كيلومترات

زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب سواحل الإكوادور

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٨ مساءً
زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب سواحل الإكوادور
المواطن - فريق التحرير

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قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالًا قوته 6.9 درجة وقع قبالة ساحل الإكوادور، اليوم السبت، وذلك على عمق عشرة كيلومترات.

إجلاء المواطنين

وقالت تقارير إنه جرى إجلاء المواطنين من وسط مدينة غواياكيل وهي مركز الزلزال، كما رصدت مقاطع فيديو لحظة وقوع الزلزال وحالة الهلع التي أصابت الناس.

وتداول مغردون فيديو قيل إنه لتحطم جدار في المركز التاريخي لمدينة كوينكا بعد وقوع الزلزال، مما أسفر عن وقوع إصابات بين بعض المارة.

زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب سواحل الإكوادور

الإكوادور وحلقة النار

تقع الإكوادور على حلقة النار في المحيط الهادي وتشتهر بالزلازل والنشاط البركاني المتكرر، وتتراوح قوة الزلازل في الإكوادور بين الرجفات الصغيرة والزلازل الكبيرة والمدمرة.

والزلزال الذي ضرب الإكوادور في 16 أبريل 2016 كان أحد أهم الزلازل في التاريخ الحديث وتسبب في وفاة أكثر من 650 شخصًا.

زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب سواحل الإكوادور
مركز الزلزال الحالي

وكانت الزلازل الأخرى البارزة في الإكوادور هي الزلزال الذي ضرب قرب الساحل في عام 1906 والذي بلغت قوته 8.8 درجة، والزلزال الذي ضرب قرب الحدود مع بيرو في عام 1942 والذي بلغت قوته 7.2 درجة.

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