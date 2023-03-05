زلزال جديد يضرب سوريا بقوة 3.8 درجة

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ضربت هزة أرضية بقوة 3.8 درجة شمال غرب مدينة تدمر في سوريا، صباح اليوم الأحد، دون الإعلان عن خسائر في الأرواح أو المباني.
وأفاد المركز الوطني للزلازل إن هزة أرضية خفيفة بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر وعمق 16 كم ضربت خلال الساعة 09:25 بالتوقيت المحلي غرب تدمر، حيث تبعد مسافة 56 كم عن المدينة.
وكان المركز الوطني للزلازل بسوريا أفاد أمس السبت، بأن محطات الرصد الزلزالي خلال الـ 24 ساعة الماضية سجلت 50 هزة ضعيفة بقدرة أقل من 4 درجات.
وتوزعت الهزات الأرضية بسوريا الي 30 هزة في لواء إسكندرون و 2 على بعد 50 كم من شاطئ اللاذقية بقدر 3 و 2.7 واحد شمال شرقها 1.7و 3 هزات غرب تدمر على بعد 49 و 53 كم بقدور 3 ،3، 2.6
كما شهدت جنوب شرق حلب 68 كم هزة أرضية بقدر 2.6 وكذا هزة جنوب شرق إدلب بـ 49 كم بقدر 1.6 بجانب 11 هزة في البر التركي وهزة واحدة في عرض البحر. وأشار المركز إلى أن عدد الهزات الارتدادية التي سجلت منذ 6 فبراير الماضي وحتى 3 مارس بلغ 3867 هزة ما بين خفيفة ومدمرة.
يأتي ذلك بعد الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في 6 فبراير الماضي، حيث أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف.