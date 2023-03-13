زلزال جديد يضرب كهرمان مرعش التركية

كشف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أمس الأحد، أن زلزالًا جديدًا على بعد 30 كم جنوب شرق ضرب مقاطعة كهرمان مرعش التركية.

أعمال البناء الجديدة

وفي وقت سابق من أمس، حذر عالم الزلازل التركي، ناجي جورور، من أعمال البناء الجديدة في المدن المتضررة من الزلازل في كهرمان مرعش، مشيرًا إلى أن المنطقة المتضررة من الزلازل تقع تحت تأثير صدوع نشطة إلى حد كبير.

وتابع جورور: تقع منطقة زلزال أديامان-هاتاي داخل مناطق صدع شرق الأناضول-أولودينيز. وهذه المنطقة إلى حد كبير تحت تأثير هذه الصدوع النشطة وتشتهر المنطقة بكونها مسرحًا للزلازل التي تزيد على 7 ريختر عبر التاريخ.

إعادة إعمار المنطقة

وأردف: الآن… بدأ العمل على إعادة إعمار المنطقة. من خلال دراسات “ميكروزوناشين”، يمكنك تحديد المناطق المناسبة للتسوية الجزئية، ولكن هذا لن يكون مناسبًا للمنطقة بأكملها لأن المنطقة تقع تمامًا تحت تأثير أنظمة الصدع النشطة.

واسترسل: أثناء أعمال الترميم في هذه المنطقة، ينبغي إعطاء أهمية للأعمال المعمارية والإنشائية الخاصة بمناطق الزلازل والتقنيات الجديدة الأصلية. يجب تعزيز المباني التي سيتم بناؤها هنا بمعدات خفيفة الوزن ومرنة مصنوعة من مواد ومعدات مقاومة للزلازل لتقليل تأثير الزلزال.

وقال: لا يمكننا التعامل مع مشاكل المناقصات المعتادة والمقاولين والبناء الكلاسيكي في هذه المنطقة.