زلزال جديد يضرب كهرمان مرعش جنوبي تركيا

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ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا، وفقًا لوكالة أنباء الأناضول.
ووقع الزلزال في قضاء أكين أوزو بولاية كهرمان مرعش وعلى عمق 7 كيلومترات، وهذا رابع زلزال يضرب ولاية كهرمان مرعش منذ، الخميس.
وضرب زلزال بقوة 4.7 درجات ولاية كهرمان مرعش، وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في بيان أن الزلزال سجل على عمق 7.34 كيلومترات تحت الأرض في منطقة غوكسون التابعة للولاية.
وكان زلزالان مدمران بقوة 7.7 و7.6 درجات على مقياس ريختر ضربا في السادس من فبراير الماضي جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا، تلتهما آلاف الهزات.
وأسفر الزلزالان عن وفاة أكثر من 50 ألف شخص وحدوث دمار كبير في المباني والبنية التحتية.