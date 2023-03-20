زلزال جديد يضرب كهرمان مرعش ويثير القلق في تركيا

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أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ، آفاد، في تركيا، اليوم الاثنين، أن زلزالًا بقوة 4.3 درجات ضرب كهرمان مرعش التركية، ما أثار القلق بين سكان هذه المناطق خوفًا من سيناريو الزلزال المدمر.
وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 15 كيلومترًا تحت سطح الأرض، ومركزه قضاء أكين أوزو، وفقًا لوكالة أنباء الأناضول.
وفي 6 فبراير الماضي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارًا ماديًا ضخمًا.
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن حصيلة الوفيات بسبب كارثة الزلزال، بلغت 47 ألفًا و975 شخصًا، وكانت الولايات التركية الأكثر تضررًا من الزلزال هي كهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفة وديار بكر وأضنة وأدي يامان وعثمانية وهاطاي وكيليس وملاطية وألازيغ.
أفادت وسائل إعلام تركية، أنه فُقد عشرات الأشخاص نتيجة فيضانات في منطقتين في جنوب شرق تركيا وقد وصلت المياه إلى الطابق الأرضي لأحد المستشفيات الرئيسية في المنطقة.
وقالت إدارة الكوارث والطوارئ في البلاد (آفاد) إن جهود البحث والإنقاذ عن المفقودين والمحاصرين في المباني مازالت جارية بمشاركة غواصين وقوارب، مؤكدة على أن أكثر من 100 مليمتر لكل متر مربع من الأمطار سقطت في المناطق المتضررة من الزلازل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.