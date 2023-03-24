زلزال قوي يضرب أنقرة

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وقع زلزال في منطقة إتيميسجوت في أنقرة، الخميس، وفقًا لما أعلنه مرصد كانديلي التركي لرصد الزلازل.
وشعر السكان بالزلزال في العديد من مناطق أنقرة.
وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عن وقوع 20 ألفًا و272 زلزالًا في المنطقة بعد الزلازل التي بلغت قوتها 7.7 و7.6 درجة في كهرمان مرعش في 6 فبراير.
وتابعت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان: “اعتبارًا من 22 مارس، تم رصد 20 ألفًا و272 زلزالًا بعد 6 أسابيع من زلزال بازارجيك وإلبيستان في 6 فبراير 2023″.
وأوضحت الإدارة، أن “نشاط الزلزال في المنطقة مستمر، وتقوم بتتبعه على مدار 7 أيام/ 24 ساعة”.