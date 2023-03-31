زلزال قوي يضرب تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الجمعة، أن زلزالًا جديدًا ضرب منطقة دوغان شهير في ملاطية.

هلع بين السكان

وتسبب الزلزال، الذي تم تسجيله على عمق 11.84 كيلومتر من الأرض، في حالة من القلق على المدى القصير.

ووفقًا للتقديرات الأولى، لم يكن هناك أي أضرار نتيجة الزلزال.

وفي وقت سابق، أعلن معهد رصد الزلازل الأورومتوسطي، أن زلزالًا بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر ضرب قرب سواحل لوس ​لاغوس​ بتشيلي، موضحًا أن الزلزال​ وقع على عمق 10 كيلومترات.

مركز الزلزال

ولفت المركز إلى أن الزلزال وقع عند التقاء خط عرض 41.29 جنوبًا وخط طول 75.54 غربًا. ولم ترد في الحال أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر مادية جراء الزلزال.