زلزال يضرب ألاسكا الأمريكية بقوة 5.4 ريختر

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر شبه جزيرة كيناي وأجزاء أخرى من جنوب وسط ولاية ألاسكا الأمريكية.

تفاصيل الزلزال

ووفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي، فإن مركز الزلزال، الذي وقع في الساعة 7:06 صباحًا بالتوقيت المحلي، على بعد حوالي 25 كيلومترًا غرب أنتشور بوينت.

وحدث الزلزال على عمق 69 كيلو مترًا، وشعر به على نطاق واسع في جميع أنحاء كيناي.

وأفاد المركز الوطني للتحذير من تسونامي، بأنه لا يتوقع حدوث تسونامي بعد هذا الزلزال.

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