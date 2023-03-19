المكسيكي سيرخيو لوبيز بطلًا لـ سباق الفورمولا 1 في السعودية انتشال جثة طفلة جرفها السيل في جازان زلزال يضرب ألاسكا الأمريكية بقوة 5.4 ريختر مانشستر يونايتد يصعد لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الجيش البولندي يستعد لحرب مباشرة مع روسيا ضبط 310 دراجات آلية مخالفة وزارة العدل تطلق نظامًا إلكترونيًّا لإجراءات إثبات ترائي الأهلة وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية وزير الشؤون الإسلامية: لا نثق بأي إخواني أو سروري حتى لو تعلق بأستار الكعبة جامعة الأميرة نورة تطلق البطولة الأولى لمناظرات الكليات
ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر شبه جزيرة كيناي وأجزاء أخرى من جنوب وسط ولاية ألاسكا الأمريكية.
ووفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي، فإن مركز الزلزال، الذي وقع في الساعة 7:06 صباحًا بالتوقيت المحلي، على بعد حوالي 25 كيلومترًا غرب أنتشور بوينت.
وحدث الزلزال على عمق 69 كيلو مترًا، وشعر به على نطاق واسع في جميع أنحاء كيناي.
وأفاد المركز الوطني للتحذير من تسونامي، بأنه لا يتوقع حدوث تسونامي بعد هذا الزلزال.
أ