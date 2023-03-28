زلزال يضرب جزر سليمان بقوة 6.1 ريختر

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أعلن المركز الأوروبي والمتوسطي لرصد الزلازل، أنه سجل زلزالًا بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل جزر سليمان.
وأفاد المركز بأن مركز الزلزال كان يقع على بعد 81 كيلومترًا جنوب غرب مدينة بوال. وتقع البؤرة على عمق 80 كم.
ولفتت العالمة آنا دوبرينينا، السكرتير العلمي لمعهد قشرة الأرض التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا، إلى أنه لا يجدر الحديث عن زيادة في النشاط الزلزالي، إلا أنه يمكن القول إن جميع الزلازل التي حدثت مؤخرًا كانت على سطح اليابسة وليس في المناطق المغمورة بالمياه كما يحدث عادة.