زلزال يضرب شمال غرب الأرجنتين بقوة 6.5 ريختر

كشفت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالًا بلغت قوته الأولية 6.5 درجة ضرب شمال غرب الأرجنتين، اليوم الأربعاء، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.

على عمق 209 كيلومترات

وضرب الزلزال، الذي كان على عمق مبدئي 209 كيلومترات (130 ميلًا)، مقاطعة خوخوي الشمالية الغربية، في الساعة 1 بعد الظهر بالتوقيت المحلي على بعد حوالي 147 كيلومترًا (91 ميلًا) من سان سلفادور دي خوخوي، عاصمة المقاطعة.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، شعر الناس بالزلزال أيضًا في شمال تشيلي.

التنبيه على الهواتف

ووفقًا لتقارير على وسائل التواصل الاجتماعي، تم تنبيه سكان خوخوي على هواتفهم المحمولة إلى وقوع الزلزال.

وأفاد المعهد الوطني للوقاية من الزلازل في الأرجنتين، بأن الزلزال كان قويًّا بما يكفي لجعل “الأجسام المعلقة تتأرجح” في المناطق المتضررة.