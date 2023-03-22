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مركز الهزة الأرضية في أسوان

زلزال يضرب مصر بقوة 4 درجات

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٥ صباحاً
زلزال يضرب مصر بقوة 4 درجات
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية في مصر، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلالزل، والتابعة للمعهد سجلت اليوم الأربعاء،هزة أرضية على بُعد 17 كم شمال شرق مدينة أسوان.

هزة أرضية

وأفاد بيان صادر عن المعهد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، “ورد إليه ما يفيد الشعور بالهزّة، غير أنه لم يرد ما يفيد بوقوع أضرار في الأرواح والممتلكات”.

وذكر البيان، أن “مصر تعرضت لهزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل إن مصر تعرضت لزلزال على عمق واحد كيلو متر، في الساعة الواحدة و9 دقائق و3 ثوانٍ”.

مركز الزلزال

وقالت الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن مركز الزلزال يقع في المنطقة 24.3863 درجة شمالاً، 33.2318 درجة شرقًا، بينما المكان: 19 كم أسوان، مصر، بينما المكان الرئيسي: 47 كم شمال شرق أسوان والعمق: 0.03 كيلو متر.

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