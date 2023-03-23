زلزال يهز طاجيكستان بقوة 6 ريختر

ضرب، زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر طاجيكستان، مساء أمس الأربعاء، وذلك بعد ساعات من زلزال عنيف ضرب مناطق في باكستان وأفغانستان.

هزات مماثلة

وكان 4 أشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب نحو 100 آخرون، أمس الثلاثاء، إثر زلزال بقوة 6.8 درجة ضرب عدة مناطق في باكستان.

وشعر السكان بزلزال شديد في مختلف مدن البنجاب وخيبر باختونخوا وبلوشستان وإسلام أباد، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 100 شخص، وفقًا لقناة جيو نيوز المحلية.

بعمق 180 كيلومترًا

ووقع الزلزال بعمق 180 كيلومترًا تحت الأرض وبلغت شدته 6.8 درجة، مشيرة إلى أن مركز الزلزال كان في منطقة هندوكوش بأفغانستان، بحسب هيئة إدارة الكوارث.

وتتعرض القشرة الأرضية لهزات أرضية كبيرة هذه الأيام كان أقوها زلزال كهرمان مرعش الذي ضرب الجنوب التركي وأجزاء من سوريا، وأسفر عن مقتل ما يزيد على 50 ألف قتيل في البلدين، وإصابة الآلاف وتدمير مئات المنازل.