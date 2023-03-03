Icon

الموارد البشرية : مبلغ الاستحقاق يحدد حسب مجموع الدخل Icon المدرعات الغربية لا تستطيع التأقلم على أرض أوكرانيا Icon الهلال الأكثر إهدارًا للنقاط هذا الموسم Icon التركي: تحديات المشاهير على تيك توك لا تعتبر تسولًا Icon تأثير غير متوقع لـ القهوة على مرضى الكبد Icon مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ35 درجة مئوية Icon لقطات لاستعدادات الطائرة الإغاثية الأولى السعودية لمساعدة أوكرانيا Icon الكلاسيكو يعيد رقمًا سلبيًا لريال مدريد من 2010 Icon تبخير المسجد الحرام قُبيل صلاة الجمعة بـ أفخر وأجود الطيب Icon زوجة نتنياهو: حصاري في الكوافير كاد أن ينتهي بقتلي  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
جاء ذلك تزامنًا مع المظاهرات في إسرائيل

زوجة نتنياهو: حصاري في الكوافير كاد أن ينتهي بقتلي 

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٩ مساءً
زوجة نتنياهو: حصاري في الكوافير كاد أن ينتهي بقتلي 
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، سارة نتنياهو، إن حصارها في صالون الكوافير بمدينة تل أبيب كاد أن ينتهي بالقتل، داعية إلى ضرورة وقف الفوضى في المنطقة.

وجاء ذلك في حوارها مع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء أمس الخميس، موجهة الشكر لكل من ساندها خاصة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ومفوض الشرطة يعقوب شبتاي، بعد إرسالهما قوات كبيرة للتدخل وإخراجها من المكان.

حادث حصار زوجة نتنياهو

وحاصر مئات المتظاهرين الإسرائيليين زوجة رئيس الوزراء سارة نتنياهو داخل صالون للسيدات في تل أبيب، مساء الأربعاء، ولم يسمحوا لها بالمغادرة، قبل أن تتدخل الشرطة الإسرائيلية ويتم إخلاؤها بسلام.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أنه بعد أكثر من 3 ساعات حصار، تمكن المئات من عناصر الشرطة من تخليص سارة نتنياهو من داخل صالون كوافير بعدما حاصرها متظاهرون في تل أبيب.

وهتف المتظاهرون خلال حصارهم للصالون الذي وجدت بداخله سارة نتنياهو، بالقول: البلد تحترق وسارة تقص شعرها.

وتعليقًا على تلك الواقعة، قال نتنياهو إن النشطاء الفوضويين بقيادة لابيد يواصلون تجاوز الخطوط الحمراء، في الوقت الحالي يضايقون زوجتي ويهددونها في تل أبيب، أدعو لابيد والمعارضة إلى إدانة هذا العمل المخزي.

وندد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالواقعة، وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: مجموعة من الفوضويين لا يستطيعون تحمل فقدان السلطة، يضايقون زوجة رئيس الوزراء ولتذهب إلى الجحيم حرية الحركة، داعيًا الشرطة للعمل بسرعة وحسبما تقتضي الضرورة لحماية حياتها.

من جانبه، قال لابيد في تغريدة على حسابه في تويتر: أدعو المتظاهرين للسماح لسارة نتنياهو بالعودة إلى منزلها.

زوجة نتنياهو حصاري في الكوافير كاد أن ينتهي بقتلي 

احتجاجات إسرائيل

ويأتي ذلك تزامنًا مع اجتياح المظاهرات في أنحاء متفرقة من إسرائيل ضمن احتجاجات على خطة حكومية لإضعاف نظام القضاء تصفها المعارضة بـ الانقلاب فيما تقول الحكومة إنها تهدف لإعادة التوازن بين السلطات.

وتشمل الخطة، المطروحة أمام الكنيست للتصويت عليها، الحد من سلطات المحكمة العليا، وسيطرة الحكومة على لجنة تعيين القضاة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة فلامنجو
الرياضة

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة فلامنجو

الرياضة
تطوير أداة رقابة أسرية لحظر مقاطع فيديو معينة على تيك توك
تكنولوجيا

تطوير أداة رقابة أسرية لحظر مقاطع فيديو...

تكنولوجيا
بدء تطبيق المرحلة الثانية من تسوير الأراضي الفضاء في جدة
السعودية اليوم

بدء تطبيق المرحلة الثانية من تسوير الأراضي...

السعودية اليوم
حساب المواطن يحدد موعد صرف الدفعة 63 من الدعم
السعودية اليوم

حساب المواطن يحدد موعد صرف الدفعة 63...

السعودية اليوم
القواعد التنظيمية للصناديق العائلية: حظر المشاركة بفعاليات خارج المملكة
السعودية اليوم

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية: حظر المشاركة بفعاليات...

السعودية اليوم
وظائف بـ مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية
حصاد اليوم

وظائف بـ مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث...

حصاد اليوم
مالك إسطبل لـ”المواطن”: سباق كأس السعودية يعكس الصورة اللائقة للمملكة
السعودية اليوم

مالك إسطبل لـ”المواطن”: سباق كأس السعودية يعكس...

السعودية اليوم
الاتحاد يُغري ميسي بـ 94 مليون دولار سنويًا
الرياضة

الاتحاد يُغري ميسي بـ 94 مليون دولار...

الرياضة