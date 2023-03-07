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يصل طول الواحدة منها إلى 10 أقدام

زوج من حيتان الأوركا يلتهمان 17 سمكة قرش دفعة واحدة

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٧ صباحاً
زوج من حيتان الأوركا يلتهمان 17 سمكة قرش دفعة واحدة
المواطن - فريق التحرير

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كشف خبراء الحياة البحرية في جنوب إفريقيا، أن زوجًا من حيتان الأوركا التهم 17 سمكة قرش خلال ساعتين فقط.

17 سمكة

وأثناء ترقب الخبراء للحيتان لوحظ غوصها مرارًا وتكرارًا في نفس المكان لمدة ساعتين متواصلتين، ليتبين فيما بعد أنها التهمت 17 سمكة قرش مرة واحدة.

وبعد أيام قذفت الأمواج على شاطئ بيرلي بقايا الأسماك التي يصل طول الواحدة منها إلى 10 أقدام.

وأفادت أليسون تاونر فريق البحث الذي راقب الحيتان: هذا هو أكبر عدد من أسماك القرش التي قتلت في جلسة واحدة، ربما ستكشف الأمواج المزيد من السمك الميت في الأيام القادمة.

حيتان الأوركا

ويسهل التعرف على حيتان الأوركا بسبب زعانفها الظهرية نادرة الشكل.

وهذا النوع من الحيتان يعيش في كل المحيطات بوجه عام؛ المحيط الهندي، والمحيط الهادئ، والمحيط الأطلسي، والقطبين الجنوبي والشمالي، ولكنها تفضل العيش في المناطق الساحلية الباردة مثل ألاسكا.

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