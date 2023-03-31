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وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

زيادة عدد سكان مصر 750 ألف نسمة خلال 180 يومًا

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣١ مساءً
زيادة عدد سكان مصر 750 ألف نسمة خلال 180 يومًا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الخميس، أن عدد سكان مصر شهد زيادة جديدة كبيرة، إذ وصل عدد سكان مصر بالداخل إلى 104 ملايين و750 ألف نسمة، بزيادة قدرها 750 ألف نسمة خلال 180 يومًا.

عدد سكان مصر

وكان عدد سكان مصر 2023 سجل 104 ملايين نسمة بالداخل في الأول من أكتوبر من العام الماضي، أي أن مقدار الزيادة في عدد سكان مصر التي سجلتها الساعة السكانية بلغ 750 ألف نسمة.

ووفقًا لبيان التعبئة والإحصاء سجلت مصر الربع مليون نسمة الأولى بعد الـ 104 ملايين بالداخل في يوم 26 نوفمبر من العام الماضي، أي خلال 56 يومًا، ليصبح إجمالي عدد سكان مصر 104 ملايين و250 ألف نسمة.

ثم زاد عدد سكان مصر ربع مليون نسمة ثانية يوم 24 يناير من العام الجاري أي خلال 59 يومًا.

وسجل عدد سكان مصر ربع مليون نسمة ثالثة أمس أي خلال 65 يومًا.

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