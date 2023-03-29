زيدان ضمن المرشحين لتدريب منتخب السعودية

دخل أسطورة كرة القدم الفرنسية، زين الدين زيدان قائمة المرشحين لتولي مهمة تدريب منتخب السعودية الأول، خلفًا لمواطنه هيرفي رينارد.

زيدان مرشح لتدريب الأخضر

وأكدت تقارير أن زيدان على رأس قائمة الأسماء المرشحة لتدريب الأخضر، خاصة أنه غير مرتبط بأي ناد حاليًا، وارتبط اسمه خلال الفترة الماضية بأكثر من فريق، ومنهم؛ باريس سان جيرمان، تشيلسي ويوفنتوس.

وأشارت تقارير إلى أن مدرب الهلال الأسبق وفنربخشة التركي الحالي، البرتغالي جورجي جيسوس مرشح أيضًا لتدريب منتخب السعودية، نظرًا لخبراته الكبيرة ونتائج الزعيم المميزة تحت قيادته.

رحيل رينارد

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن بالأمس عن موافقته على استقالة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد من تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بناءً على رغبة الأخير.

وقال الاتحاد السعودي في بيان له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “رينارد قرر برغبته عدم استكمال المدة المتبقية في عقده، حيث على ضوء ذلك تم تسوية الإجراءات القانونية بين الطرفين لإنهاء العقد”.