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في حالة رحيل بوتر

زيدان مرشح لتدريب تشيلسي

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٢ مساءً
زيدان مرشح لتدريب تشيلسي
المواطن - فريق التحرير

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يظل المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان مطمعًا للعديد من الأندية، نظرًا لعدم ارتباطه بأي فريق خلال الفترة الحالية.

تشيلسي مهتم بالتعاقد مع زيدان

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي، استقرت على الإطاحة بالمدرب، جراهام بوتر، نظرًا لسوء نتائج الفريق الأول لكرة القدم”.

وأضافت: “بوتر لن يكمل تعاقده مع تشيلسي، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة النادي للتعاقد مع اسم كبير في عالم التدريب، زيدان ولويس إنريكي المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، يتصدران قائمة الترشيحات لخلافة جراهام بوتر في تشيلسي”.

زين الدين زيدان
المدرب الفرنسي – المصدر psgtalk

وجاء في ختام تقرير صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “زيدان ولويس إنريكي، لا يرتبطان بتعاقد في الوقت الحالي، ويبحثان عن تحد جديد”.

ورحل زيدان عن قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في صيف 2021، فيما غادر إنريكي منتخب إسبانيا بعد الخروج من الدور الثاني لكأس العالم 2022 في قطر بالخسارة أمام المغرب بركلات الترجيح.

لويس إنريكي
إنريكي – المصدر @fifaworldcup_ar

تشيلسي يتراجع

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي إلى المركز الـ10 في الدوري الإنجليزي بتعثره في آخر 5 جولات بهزيمتين و3 تعادلات، كما خسر أمام بوروسيا دورتموند الألماني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

نادي تشيلسي
لاعبو تشيلسي – المصدر @ChelseaFC
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