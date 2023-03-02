زيدان مرشح لتدريب تشيلسي

يظل المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان مطمعًا للعديد من الأندية، نظرًا لعدم ارتباطه بأي فريق خلال الفترة الحالية.

تشيلسي مهتم بالتعاقد مع زيدان

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي، استقرت على الإطاحة بالمدرب، جراهام بوتر، نظرًا لسوء نتائج الفريق الأول لكرة القدم”.

وأضافت: “بوتر لن يكمل تعاقده مع تشيلسي، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة النادي للتعاقد مع اسم كبير في عالم التدريب، زيدان ولويس إنريكي المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، يتصدران قائمة الترشيحات لخلافة جراهام بوتر في تشيلسي”.

وجاء في ختام تقرير صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “زيدان ولويس إنريكي، لا يرتبطان بتعاقد في الوقت الحالي، ويبحثان عن تحد جديد”.

ورحل زيدان عن قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في صيف 2021، فيما غادر إنريكي منتخب إسبانيا بعد الخروج من الدور الثاني لكأس العالم 2022 في قطر بالخسارة أمام المغرب بركلات الترجيح.

تشيلسي يتراجع

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي إلى المركز الـ10 في الدوري الإنجليزي بتعثره في آخر 5 جولات بهزيمتين و3 تعادلات، كما خسر أمام بوروسيا دورتموند الألماني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.