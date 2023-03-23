زيلينسكي من خيرسون: سنستعيد كل شيء

نشر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، لقطات من زيارة قام بها لمنطقة خيرسون بجنوب البلاد، حيث تعهد “باستعادة كل شيء” من الروس.

زيارة زيلينسكي

وزار زيلينسكي خصوصاً بلدة بوساد-بوكروفسكي التي تعرضت لدمار كبير وسيطر عليها الروس حتى انسحابهم في خريف 2022، بحسب صور نشرتها الرئاسة الأوكرانية.

كما زار زيلينسكي محطة لتوليد الكهرباء تضررت خلال القصف الذي استهدف منشآت الطاقة الأوكرانية طوال فصل الشتاء.

وأوضح حساب الرئاسة على تلغرام أن هذه الجولة ركّزت على إعادة الإعمار في منطقة خيرسون حيث ترأس زيلينسكي اجتماعًا حول هذا الموضوع.

هجوم مضاد

وسيطرت روسيا منذ بداية الحرب في فبراير 2022، على جزء كبير من منطقة خيرسون بما فيه عاصمتها التي تحمل الاسم نفسه، لكنّ هجومًا مضادًا لأوكرانيا أجبر القوات الروسية على الانسحاب من الجزء الشمالي والتراجع في نوفمبر الماضي إلى الجانب الآخر من نهر دنيبرو.

إلا أن المنطقة المحررة، وهي منطقة زراعية رئيسية في أوكرانيا، خصوصاً مدينة خيرسون، أصبحت هدفاً لقصف روسي منتظم.