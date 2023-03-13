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بعدما أعدمته قوات موسكو

زيلينسكي يغرد بصورة جندي السيجارة

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٥ صباحاً
زيلينسكي يغرد بصورة جندي السيجارة
المواطن - فريق التحرير

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مازال فيديو قتل الجندي الأوكراني، الذي ظل واقفاً ينفث دخان سيجارته الأخيرة، قبل أن يطلق أحد المقاتلين الروس الرصاص في رأسه ويرميه جثة في حفرة، يثير ضجة واسعة في كافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث تحول هذا الجندي الأوكراني إلى أيقونة للحرب الروسية الأوكرانية.

أيقونة الحرب

ونشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تغريدة، اليوم الاثنين، أرفقها بالصورة التي أصبحت أشهر من نار على علم، مردداً عبارة الجندي ذاتها التي قالها بوجه من أعدمه، غير خائف من الموت” المجد لأوكرانيا”.

وأعلن زيلينسكي معلّقاً على الصورة، أنه منح لقب “البلد” للجندي الأوكراني أولكسندر إيغوروفيتش ماتسيفسكي، والذي بات معروفاً للأبد، مشددًا على أن بلده أي أوكرانيا، ستذكر شجاعته وثقته.

لحظة الإعدام

وأضاف الرئيس الأوكراني: “المجد لأوكرانيا!”.. مجد العصر! المجد للأبطال! المجد للبلاد!”.

قد دوت صرخة الجندي الراحل قبل أن يعدم بدم بارد عقب أسره من قبل قوات روسية في الشرق الأوكراني، بين صفوف كافة الجنود الأوكرانيين.

كما أثارت اللقطات المروعة للحظات إعدامه إدانة دولية واسعة، واتهامات أوكرانية للروس بارتكاب جرائم حرب.

هوية الجندي

غير أن هوية الرجل بقيت مجهولة إلى أن تأكدت أخيراً عبر محققي جهاز الأمن الأوكراني.

وتبيّن أنه أولكسندر إيغوروفيتش ماتسيفسكي (42 عاماً)، وهو قناص في الفرقة 163 التابعة للواء الدفاع البري بمنطقة تشيرنيهيف شمال شرقي أوكرانيا، وفق فرانس برس.

الرد الروسي

كما أوضح رئيس الجهاز فاسيل ماليوك في بيان صحافي أن أجهزة الأمن الأوكرانية تعمل على تحديد هويات الجنود الروس الذين ارتكبوا هذه الجريمة.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأوكراني كان دعا الأسبوع الماضي، المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء تحقيق إثر انتشار فيديو الإعدام، بعد أن انتشرت بشكل واسع عبارة “المجد لأوكرانيا” بين آلاف الأوكرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي.

فيما سخرت مجموعة Rusich شبه العسكرية بتعليقات على تليغرام من الروس حتى الذين انتقدوا الفيديو، قائلة إنه “طبيعي، وإن الجيش الروسي يفعل ما يجب عليه.

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