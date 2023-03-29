زيلينسكي يوجه دعوة إلى الرئيس الصيني لزيارة أوكرانيا

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، دعوة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ لزيارة بلاده التي أنهكتها الحرب الدائرة منذ أكثر من عام.

دعوة للرئيس الصيني

وجاءت دعوة زيلينسكي، خلال مقابلة للرئيس الأوكراني مع وكالة “أسوشيتد برس”، نشرت اليوم، وقال خلال اللقاء: “نحن مستعدون لرؤيته هنا”، في إشارة إلى الرئيس الصيني.

وأضاف زيلينسكي: “أريد التحدث معه، ولكن خلال هذا العام كله بل لأكثر من عام لم يكن لدي أي اتصالات معه”، ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، أرسل زيلينسكي بالفعل دعوة إلى شي جين بينغ لزيارة أوكرانيا.

النصر أو الاتفاق

وحذر الرئيس الأوكراني أيضاً خلال اللقاء مع “أسوشييتد برس” من تداعيات وخيمة على أوكرانيا إذا خسرت باخموت. وعلى متن قطار من سومي إلى كييف، حيث أجرى اللقاء، قال زيلينسكي: “إما النصر أو اتفاق يشهد تنازلات من أوكرانيا”.

وحذر زيلينسكي من أنه ما لم تحقق بلاده النصر في باخموت، فسوف تبدأ روسيا في حشد دعم دولي لتوقيع اتفاق يجبر أوكرانيا على تقديم تنازلات غير مقبولة. وأوضح أن سقوط باخموت في أيدي القوات الروسية سيمكن الرئيس بوتين من الترويج لهذا النصر أمام الغرب والداخل الروسي والصين وإيران.

رائحة الدم

وقال زيلينسكي : “إذا اشتم رائحة الدم، ورائحة ضعفنا فسوف يحقق مزيدًا من التقدم”.

وفي المقابل، نقلت وكالات أنباء عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القول، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، الأحد الماضي، إن روسيا والصين لا تعملان على تأسيس تحالف عسكري، وأشار إلى أن التعاون العسكري بين البلدين يتسم بالشفافية.

وأعلن بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ الصداقة بين البلدين، وتعهدًا بتعزيز العلاقات، في قمة جمعتهما خلال زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو الأسبوع الماضي، في وقت تواجه فيه روسيا صعوبات لتحقيق مكاسب في عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

معارك باخموت

وتستمر المعارك في محيط مدينة باخموت الاستراتيجية التي شهدت مواجهات ضارية لأشهر وباتت عقبة أمام تقدم القوات الروسية في المناطق المجاورة.

يأتي ذلك فيما زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بلدتين بشمال البلاد وخنادق لقوات حرس الحدود قرب روسيا، أمس الثلاثاء، في أحدث محطاته خلال جولة إقليمية يزور خلالها مناطق قرب خط المواجهة.