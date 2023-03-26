زين السعودية توزع 449 مليون ريال أرباحاً للمساهمين

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أوصى مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين السعودية” بتوزيع 449 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2022.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى “إيداع” بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.