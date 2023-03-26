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عن السنة المالية 2022

زين السعودية توزع 449 مليون ريال أرباحاً للمساهمين

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٢ مساءً
زين السعودية توزع 449 مليون ريال أرباحاً للمساهمين
المواطن - فريق التحرير

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أوصى مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين السعودية” بتوزيع 449 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2022.

أحقية توزيع الأرباح النقدية

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى “إيداع” بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

 

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