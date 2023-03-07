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مع اقتراب شهر رمضان عبر منصة مساند

سائقة خاصة ومساعد شخصي.. أبرز المهن الجديدة المسموح باستقدامها

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٢ مساءً
سائقة خاصة ومساعد شخصي.. أبرز المهن الجديدة المسموح باستقدامها
المواطن - فريق التحرير

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أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الاستقدام لعشر مهن جديدة، وذلك عبر منصة مساند ضمن عمل الوزارة المستمر في تطوير قطاع العمالة المنزلية في المملكة.

تساؤلات المغردين

ويأتي ذلك من خلال تقديم حلول تقنية وخدمات إلكترونية مبتكرة متكاملة؛ لرفع جودة الاستقدام وحفظ الحقوق وتنظيم العلاقة التعاقدية بين جميع الأطراف المعنية وتحقيق أعلى درجات الرقابة.

وتفاعل المغردون مع قرار الموارد البشرية بشأن فتح باب الاستقدام للمهن الجديدة، وتساءل المغردون عن الدول المسموح بالاستقدام منها وأسعار الاستقدام مع اقتراب شهر رمضان.

دول الاستقدام والأسعار

وتفاعلت منصة مساند المخصصة لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، مع تساؤلات المغردين موضحة الدول المسموح باستقدام العمالة منها وأسعار الاستقدام كالتالي:

– بوروندي 7500 ريال

– أوغندا 9500 ريال

– تايلاند 10 آلاف ريال

كينيا 10870 ريالًا

بنجلاديش 13 ألف ريال

سيرلانكا 15 ألف ريال

الفلبين 17288 ريالًا

آلية التقديم للاستقدام

كما تفاعلت منصة مساند مع تساؤلات بشأن آلية التقديم على تأشيرة هذه المهن بقولها “يمكن الآن تقديم طلب تأشيرة العمالة المنزلية في حال توافر ضوابط الاستقدام من خلال تسجيل الدخول لحسابك لدى مساند- الضغط على اسمك الشخصي- لوحة التحكم- طلبات التأشيرات.”.

مهن جديدة

وجاءت المهن الجديدة المتاحة للاستقدام على النحو التالي:

1- عامل عناية شخصية.

2- حارس منزلي.

3- مدرس خاص.

4- خياط منزلي.

5- مدير منزل.

6- مزارع منزلي.

7- قهوجي منزلي.

8- سفرجي منزلي.

9- مباشر منزلي.

10- أخصائي نطق وسمع خاص.

11- مساعد شخصي

12- عامل مساند

13- سائقة خاصة

الاستقدام من بوروندي

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الموارد البشرية استمرارها بالتنوع فيما يخص الاستقدام من دول عدة، آخرها جمهورية بوروندي، لتصبح الدولة السابعة في الحد الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية.

وتعمل منصة مساند على تنظيم وأتمتة عملية الاستقدام بشكل متكامل، حيث تسهم بتقديم رحلة استقدام متكاملة تبدأ من خلال تمكين العميل من استعراض كل مكاتب الاستقدام في المملكة واختيار الأنسب له حسب مجموعة من المعطيات؛ ومنها تحديد الجنسية والمهن والأسعار، أو الاطلاع على تقييم العملاء السابقين وغيره دون الحاجة إلى زيارة المكتب.

 

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