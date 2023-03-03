Icon

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس فيتنام الاشتراكية Icon واشنطن تعاقب 6 كيانات مرتبطة ببيع نفط إيران Icon برشلونة يتفوق على ريال مدريد بهدف في الشوط الأول Icon الرياض تستضيف المنتدى الدولي للترفيه الأسبوع المقبل Icon منظومة خدمات فنية وتشغيلية لتسهيل أداء صلاة الجمعة بالمسجد الحرام Icon وليد الفراج بعد تعادل الهلال والوحدة : دوري روشن مثل البريميرليج Icon ولي العهد يستمع لطلب مواطن استوقفه في عزاء الشيخ راكان بن فلاح بن حثلين Icon ترتيب دوري روشن بعد تعادل الهلال وفوز الطائي والفيحاء Icon أسعار الجراد تتجاوز الـ 700 ريال في سوق بريدة Icon أبل تؤجل تحديث تطبيق للبريد الإلكتروني لحماية الأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكد أنه ليس بشكل منتظم

سائق توصيل يكشف عن دخله اليومي: يصل لـ 300 ريال

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٦ صباحاً
سائق توصيل يكشف عن دخله اليومي: يصل لـ 300 ريال
المواطن - فريق التحرير

أكد جابر المطيري، سائق تطبيق توصيل، أن الدخل اليومي لسائق التطبيقات لشخص يعمل 6 – 8 ساعات يصل إلى 300 ريال، مشيرًا إلى أن ذلك ليس بشكل منتظم.

ليس بشكل منتظم

وقال المطيري خلال لقائه مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن هناك أيامًا يكون فيها العمل جيدًا جدًّا وآخر لا، فهي نفس البقالة والمحلات وغيرها، لكن الربح اليومي ووضع الشغل يختلف من يوم ليوم.

وتابع: أنه في بداية عمله كسائق توصيل كان مهملًا في نفسه ويعمل طوال الشهر ولساعات كبيرة في اليوم، ولكنه قلل تلك المدد لأنه شعر بالتعب والإرهاق، وحاليًّا يعمل من 6 صباحًا حتى 12 ظهرًا ومن 4 عصرًا لـ10 مساء فقط.

ولفت سائق التوصيل إلى أن ميزة هذا العمل هو التعرف على جميع فئات المجتمع والجنسيات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
أبرز مخاطر الاستثمار في الذهب
السعودية اليوم

أبرز مخاطر الاستثمار في الذهب

السعودية اليوم
شاب سوري من تحت الأنقاض: صلوا قبل فوات الأوان
العالم

شاب سوري من تحت الأنقاض: صلوا قبل...

العالم
موقف بطولي لشاب أنقذ طفلًا من الاختناق أثناء الاحتفال بيوم التأسيس
السعودية اليوم

موقف بطولي لشاب أنقذ طفلًا من الاختناق...

السعودية اليوم
ابتكار طريقة جديدة لتعطيل البطاقة الائتمانية وكشف السارق
السعودية اليوم

ابتكار طريقة جديدة لتعطيل البطاقة الائتمانية وكشف...

السعودية اليوم
12 طريقة لتقليل مصروفاتك
السعودية اليوم

12 طريقة لتقليل مصروفاتك

السعودية اليوم
فريق الإنقاذ السعودي يغادر تركيا بعد إغاثة متضرري الزلزال
السعودية اليوم

فريق الإنقاذ السعودي يغادر تركيا بعد إغاثة...

السعودية اليوم
أمريكا تسقط جسمًا طائرًا حلق على علو كبير فوق ألاسكا
العالم

أمريكا تسقط جسمًا طائرًا حلق على علو...

العالم