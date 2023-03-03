سائق توصيل يكشف عن دخله اليومي: يصل لـ 300 ريال

أكد جابر المطيري، سائق تطبيق توصيل، أن الدخل اليومي لسائق التطبيقات لشخص يعمل 6 – 8 ساعات يصل إلى 300 ريال، مشيرًا إلى أن ذلك ليس بشكل منتظم.

سائق توصيل: الدخل اليومي لسائق التطبيقات يصل إلى 300 ريال #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/5gnlHvqorn — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 2, 2023

ليس بشكل منتظم

وقال المطيري خلال لقائه مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن هناك أيامًا يكون فيها العمل جيدًا جدًّا وآخر لا، فهي نفس البقالة والمحلات وغيرها، لكن الربح اليومي ووضع الشغل يختلف من يوم ليوم.

وتابع: أنه في بداية عمله كسائق توصيل كان مهملًا في نفسه ويعمل طوال الشهر ولساعات كبيرة في اليوم، ولكنه قلل تلك المدد لأنه شعر بالتعب والإرهاق، وحاليًّا يعمل من 6 صباحًا حتى 12 ظهرًا ومن 4 عصرًا لـ10 مساء فقط.

ولفت سائق التوصيل إلى أن ميزة هذا العمل هو التعرف على جميع فئات المجتمع والجنسيات.