سائق توصيل يكشف عن دخله اليومي: يصل لـ 300 ريال

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أكد جابر المطيري، سائق تطبيق توصيل، أن الدخل اليومي لسائق التطبيقات لشخص يعمل 6 – 8 ساعات يصل إلى 300 ريال، مشيرًا إلى أن ذلك ليس بشكل منتظم.
سائق توصيل: الدخل اليومي لسائق التطبيقات يصل إلى 300 ريال #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/5gnlHvqorn
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 2, 2023
وقال المطيري خلال لقائه مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن هناك أيامًا يكون فيها العمل جيدًا جدًّا وآخر لا، فهي نفس البقالة والمحلات وغيرها، لكن الربح اليومي ووضع الشغل يختلف من يوم ليوم.
وتابع: أنه في بداية عمله كسائق توصيل كان مهملًا في نفسه ويعمل طوال الشهر ولساعات كبيرة في اليوم، ولكنه قلل تلك المدد لأنه شعر بالتعب والإرهاق، وحاليًّا يعمل من 6 صباحًا حتى 12 ظهرًا ومن 4 عصرًا لـ10 مساء فقط.
ولفت سائق التوصيل إلى أن ميزة هذا العمل هو التعرف على جميع فئات المجتمع والجنسيات.