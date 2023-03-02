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في عددٍ من التخصصات

سابك تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٢ مساءً
سابك تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة سابك السعودية (SABIC)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

متخصص ، التميز في الموارد البشرية:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في الأعمال أو الموارد البشرية أو مجال ذي صلة (بما في ذلك التمويل والإحصاء) (يفضل الماجستير)
  • خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المجالات ذات الصلة.
  • يجب أن يجيد اللغة الإنجليزية.

عالم موظفين ، MEA (أخصائي NMR):

المؤهلات والخبرات:

  • المؤهلات : دكتوراه في الكيمياء / البوليمرات / علوم المواد.
  • الخبرة : 10-15 عامًا من الخبرة العملية في التعامل مع أدوات الرنين المغناطيسي النووي وفهم متعمق لتطبيق الرنين المغناطيسي النووي للتوصيف الهيكلي للبوليمرات والجزيئات الصغيرة في بيئة أكاديمية أو صناعية.

طريقة التقديم:

أوضحت سابك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

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