سابك تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن

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أعلنت شركة سابك السعودية (SABIC)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
متخصص ، التميز في الموارد البشرية:
المؤهلات والخبرات:
عالم موظفين ، MEA (أخصائي NMR):
المؤهلات والخبرات: