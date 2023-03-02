سابك تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن

أعلنت شركة سابك السعودية (SABIC)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

متخصص ، التميز في الموارد البشرية:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في الأعمال أو الموارد البشرية أو مجال ذي صلة (بما في ذلك التمويل والإحصاء) (يفضل الماجستير)

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المجالات ذات الصلة.

يجب أن يجيد اللغة الإنجليزية.

عالم موظفين ، MEA (أخصائي NMR):

المؤهلات والخبرات:

المؤهلات : دكتوراه في الكيمياء / البوليمرات / علوم المواد.

الخبرة : 10-15 عامًا من الخبرة العملية في التعامل مع أدوات الرنين المغناطيسي النووي وفهم متعمق لتطبيق الرنين المغناطيسي النووي للتوصيف الهيكلي للبوليمرات والجزيئات الصغيرة في بيئة أكاديمية أو صناعية.