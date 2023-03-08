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مبيعات الشركة في 2022 ترتفع إلى 7.85 مليار ريال

ساسكو تربح 89.71 مليون ريال في 2022 بزيادة 76.45%

الأربعاء ٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٢ مساءً
ساسكو تربح 89.71 مليون ريال في 2022 بزيادة 76.45%
المواطن - فريق التحرير

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ارتفع صافي ربح الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات “ساسكو” بنسبة 76.45% في 2022 إلى 89.71 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح نحو 50.84 مليون ريال في 2021.

وقالت الشركة، في بيان لها على “تداول السعودية” اليوم الأربعاء، إن ارتفاع الأرباح في 2022 على أساس سنوي، تعود إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 93% بسبب الاستحواذ على 80% من رأسمال شركة “خدمات النفط”.

زيادة الأرباح السنوية

وأوضحت أن ضمن أسباب زيادة الأرباح السنوية، ارتفاع كمية المبيعات أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى والناتج عن بيع 9 مواقع مملوكة للشركة وإعادة استئجارها، وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بسبب تكاليف الاستحواذ ومصاريف البيع والتسويق والتي أدت إلى انخفاض الدخل من العمليات الرئيسية، وارتفاع تكاليف التمويل ومصاريف الزكاة وانخفاض إيرادات الاستثمارات.

وقفزت مبيعات الشركة خلال 2022 إلى 7.85 مليار ريال، بنمو 93.33%، مقابل مبيعات بقيمة 4.06 مليار ريال في عام 2021.

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