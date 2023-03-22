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ساعات الصيام الأطول والأقصر في العالم رمضان 1444

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٦ مساءً
ساعات الصيام الأطول والأقصر في العالم رمضان 1444
المواطن - فريق التحرير

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سيعيش المسلمون في تشيلي رمضان 2023 أقصر فترة صيام حيث يتوقع أن تبلغ متوسط ساعات الصيام 11 ساعة و30 دقيقة فقط، ويعود ذلك إلى موقعها في نصف الكرة الجنوبي.

ساعات الصيام الأطول والأقصر

كما ستكون ساعات الصيام في نيوزيلندا والأرجنتين وجنوب إفريقيا الأقل، حيث سيصوم المسلمون بين 11 و 12 ساعة في اليوم خلال الشهر المبارك.

ساعات صيام رمضان 2023 الأطول والأقصر في العالم

اما أطول فترة صيام خلال شهر رمضان في هذا العام، فستكون في مدينة ريكيافيك عاصمة آيسلندا، حيث ستصل فترات الصيام فيها الى 16 ساعة و50 دقيقة في اليوم، ويعود ذلك الى موقعها في نصف الكرة الشمالي، حيث تكون فترة النهار أطول في هذا الوقت من العام.

موعد شهر رمضان 2023

ويبدأ شهر رمضان المبارك في السعودية وعديد من الدول العربية والإسلامية فلكياً يوم الخميس 23  مارس الجاري، ويتوقع أن يكون 29 يوماً ويكون أول أيام عيد الفطر في ٢١ أبريل المقبل.

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