ساعات الصيام الأطول والأقصر في العالم رمضان 1444

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار 16 وظيفة شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS عادات وتقاليد لا تعرفها عن احتفال ماليزيا بحلول رمضان مباريات الهلال الـ6 في رمضان تُثير غضب جماهيره منظومة خدمات متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في راحة واطمئنان وفرة عالية في كافة السلع الأساسية والاستهلاكية بالأسواق السعودية إنجاز تاريخي ينتظر كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال صورة وتعليق.. آمنون مطمئنون في الحرم المكي بأولى ليالي رمضان المركزي السعودي يرفع معدل إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس إلى 5.50% عرض النصر يُهدد انتقال زاها إلى الاتحاد
سيعيش المسلمون في تشيلي رمضان 2023 أقصر فترة صيام حيث يتوقع أن تبلغ متوسط ساعات الصيام 11 ساعة و30 دقيقة فقط، ويعود ذلك إلى موقعها في نصف الكرة الجنوبي.
كما ستكون ساعات الصيام في نيوزيلندا والأرجنتين وجنوب إفريقيا الأقل، حيث سيصوم المسلمون بين 11 و 12 ساعة في اليوم خلال الشهر المبارك.
اما أطول فترة صيام خلال شهر رمضان في هذا العام، فستكون في مدينة ريكيافيك عاصمة آيسلندا، حيث ستصل فترات الصيام فيها الى 16 ساعة و50 دقيقة في اليوم، ويعود ذلك الى موقعها في نصف الكرة الشمالي، حيث تكون فترة النهار أطول في هذا الوقت من العام.
ويبدأ شهر رمضان المبارك في السعودية وعديد من الدول العربية والإسلامية فلكياً يوم الخميس 23 مارس الجاري، ويتوقع أن يكون 29 يوماً ويكون أول أيام عيد الفطر في ٢١ أبريل المقبل.