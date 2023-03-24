سالم الدوسري يسجل الهدف الأول لـ المنتخب السعودي

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نجح سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي، في إحراز الهدف الأول للأخضر في شباك فنزويلا، وذلك خلال المباراة الودية المقامة بين الفريقين في جدة.
هدددددف!⚽
د73’ الهدف الأول لـ #منتخبنا_السعودي عن طريق سالم الدوسري
السعودية 1 × 2 فنزويلا#السعودية_فنزويلا | #SSC pic.twitter.com/1h4pKTFuL6
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 24, 2023
وسدد الدوسري بقوة على يسار حارس فنزويلا في الدقيقة الـ72، حيث لم ينجح الحارس الفنزويلي في التعامل معها، لتُصبح النتيجة 2/ 1 للمنتخب الفنزويلي.