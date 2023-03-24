سالم الدوسري يسجل الهدف الأول لـ المنتخب السعودي

نجح سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي، في إحراز الهدف الأول للأخضر في شباك فنزويلا، وذلك خلال المباراة الودية المقامة بين الفريقين في جدة.

هدددددف!⚽

د73’ الهدف الأول لـ #منتخبنا_السعودي عن طريق سالم الدوسري

السعودية 1 × 2 فنزويلا#السعودية_فنزويلا | #SSC pic.twitter.com/1h4pKTFuL6 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 24, 2023

وسدد الدوسري بقوة على يسار حارس فنزويلا في الدقيقة الـ72، حيث لم ينجح الحارس الفنزويلي في التعامل معها، لتُصبح النتيجة 2/ 1 للمنتخب الفنزويلي.