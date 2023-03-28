سالم الدوسري يُسجل هدف التعادل لـ المنتخب السعودي

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أحرز النجم سالم الدوسري هدف التعادل لـ المنتخب السعودي في الدقيقة الـ43 من عمر الشوط الأول في شباك المنتخب البوليفي.
هدددددف!⚽️
سالم الدوسري يسجل هدف التعادل🇸🇦
السعودية 1 × 1 بوليفيا
#SSC | #السعودية_بوليفيا pic.twitter.com/KRLla3BJml
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 28, 2023
وسجل الدوسري هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة الـ43، بعد أن كان المنتخب البوليفي تقدم في الدقيقة الـ12 عبر اللاعب مارسيلو مورينو.