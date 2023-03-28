سالم الدوسري يُسجل هدف التعادل لـ المنتخب السعودي

أحرز النجم سالم الدوسري هدف التعادل لـ المنتخب السعودي في الدقيقة الـ43 من عمر الشوط الأول في شباك المنتخب البوليفي.

هدددددف!⚽️

سالم الدوسري يسجل هدف التعادل🇸🇦 السعودية 1 × 1 بوليفيا ⁦#SSC⁩ | ⁧#السعودية_بوليفيا pic.twitter.com/KRLla3BJml — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 28, 2023

وسجل الدوسري هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة الـ43، بعد أن كان المنتخب البوليفي تقدم في الدقيقة الـ12 عبر اللاعب مارسيلو مورينو.