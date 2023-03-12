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للإدارات المالية ويستمر إلى 23 مارس الحالي

ساما يعلن بدء التسجيل بالبرنامج التأهيلي في قطاع التأمين

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٣ مساءً
ساما يعلن بدء التسجيل بالبرنامج التأهيلي في قطاع التأمين
المواطن - فريق التحرير

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أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” بدء فترة التسجيل الثانية بالبرنامج التأهيلي للإدارات المالية في قطاع التأمين بالتعاون مع الأكاديمية المالية، والتي ستستمر إلى 23 مارس الحالي.

وأوضح أن البرنامج سيعقد لمدة شهرين ابتداءً من تاريخ 14 / 05 / 2023م، حيث يأتي انطلاقًا من إستراتيجية البنك المركزي لتطوير قطاع التأمين، وتطوير الكوادر الوطنية العاملة في القطاع.

وأوضح البنك المركزي، أنه تم العمل على إعداد وتصميم البرنامج بأفضل الحلول التدريبية في مجال التأمين؛ لإكساب المشاركين المهارات والمعارف التي تدعم حصولهم على فرص وظيفية في الإدارات المالية في الشركات العاملة في قطاع التأمين.

أفضل الحلول التدريبية

وسيستهدف البرنامج مشاركة 30 متدربًا من حديثي التخرج ممن يحملون مؤهلًا أكاديميًّا ذا علاقة بالإدارات المالية.

ويحتوي البرنامج على عددٍ من الدورات التدريبية باللغة الإنجليزية، وهي: البرنامج التحضيري لاختبار أساسيات التأمين، وهيكلة القوائم المالية لشركات التأمين، والحسابات الفنية لإعادة الـتأمين، وضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستقطاع، إلى جانب تعليمات البنك المركزي السعودي المتعلقة بالإدارات المالية في صناعة التأمين، والمحتوى العام للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. ولمزيد من المعلومات عن البرنامج يمكن زيارة الرابط التالي (اضغط هنا).

 

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